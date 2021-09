Italia-Lituania, UFFICIALE la lista dei convocati | Out altri quattro

Il ct Roberto Mancini ha diramato la lista dei giocatori convocati per il match contro la Lituania: out altri quattro possibili titolari

L’Italia si prepara a scendere in campo per il terzo ed ultimo appuntamento di settembre. Dopo i pareggi ottenuti contro Bulgaria e Svizzera, la Nazionale azzurra cerca il ritorno alla vittoria nel match con la Lituania, in programma mercoledì 8 settembre alle 20:45 al Mapei Stadium. Passi falsi non sono più permessi, a maggior ragione contro una squadra ancora senza punti nel girone e con appena un gol segnato in quattro gare.

La partita non è comunque da sottovalutare, anche perché l’Italia l’affronterà con diverse assenze. Ciro Immobile e Lorenzo Insigne hanno lasciato il ritiro azzurro, il primo per affaticamento muscolare, il secondo per motivi personali. Già rientrati a casa anche Verratti e Pellegrini. Ma non finisce qui.

Il ct Roberto Mancini ha infatti reso nota la lista ufficiale dei giocatori convocati per il match contro la Lituania. Sono 23 i chiamati, con altre quattro assenze di lusso. Out, infatti Stefano Sensi, Emerson Palmieri, Nicolò Zaniolo e Federico Chiesa.

Italia-Lituania, i convocati di Mancini

Portieri: Donnarumma, Gollini, Sirigu.

Difensori: Acerbi, Bastoni, Biraghi, Bonucci, Calabria, Chiellini, Di Lorenzo, Florenzi, Toloi.

Centrocampisti: Barella, Castrovilli, Cristante, Jorginho, Locatelli, Pessina.

Attaccanti: Berardi, Bernardeschi, Kean, Raspadori, Scamacca.