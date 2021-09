Il trequartista per il Milan arriva dall’Olanda di van Gaal!

Il Milan di Stefano Pioli è ancora a caccia di un trequartista che possa essere inserito in pianta stabile nella rosa: attenzione al nome di Davy Klaassen

Durante l’ultimo giorno della sessione estiva di calciomercato, il Milan di Stefano Pioli ha perfezionato il trasferimento di Junior Messias, trequartista in prestito dal Crotone. Il giocatore brasiliano, reduce da una buona annata nel campionato italiano di Serie A, è stato la scelta low cost del club rossonero per il reparto avanzato del centrocampo, nonostante però non fosse la prima opzione. Molti infatti sono stati i nomi che si sono succeduti nelle ultime settimane, da Hakim Ziyech, fantasista del Chelsea di Thomas Tuchel ad Isco, jolly del Real Madrid di Carlo Ancelotti.

Il Milan quindi, in attesa anche di Adli che è stato acquistato e lasciato in prestito al Bordeaux per una stagione, è al lavoro per garantire nelle prossime sessioni un uomo di esperienza e di caratura internazionale a Stefano Pioli: attenzione al profilo dell’olandese dell’Ajax Davy Klaassen, in grande spolvero nella serata di ieri di qualificazioni mondiali contro la Turchia dell’ex Milan Hakan Calhanoglu.

Calciomercato Milan, occhi su Klaassen | I dettagli

Davy Klaassen, trequartista dell’Ajax, è un classe 1993 e, nella gara di ieri della sua Olanda contro la Turchia, è stato insieme a Memphis Depay, autore di una super tripletta, protagonista di una grandissima prestazione. Il giocatore orange ha una valutazione in sede di calciomercato di circa 15-20 milioni di euro.

Non una cifra elevatissima e di sicuro più alla portata rispetto alle richieste fatti da altri club per i loro trequartisti. Klaassen, con una grande esperienza internazionale visti i trascorsi in Germania ed all’Everton, ha un contratto in scadenza nel 2024 con il club olandese.