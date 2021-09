Preoccupazione Inter, il Chelsea ci prova per un altro big

L’Inter ha iniziato bene la nuova stagione ma intanto dall’estero preparano l’assalto per un altro big: pronta l’offerta

È stata un’estate movimentata per l’Inter, che dopo la vittoria dello scudetto ha deciso di effettuare delle cessioni importanti e ha salutato due big come Achraf Hakimi e Romelu Lukaku. Il primo era programmato già da tempo mentre il secondo ha deciso di salutare una volta che si è presentato il Chelsea e la società nerazzurra non ha potuto dire di no alla maxi offerta.

Ora i nerazzurri sono concentrati sul campionato e anche sui possibili movimenti da effettuare in futuro, nelle prossime sessioni di calciomercato. C’è il rischio di nuovi assalti e proprio i ‘Blues’ potrebbero farsi avanti per un nuovo colpo a sorpresa: nel mirino potrebbe esserci Alessandro Bastoni anche grazie al suggerimento di Lukaku che lo conosce molto bene.

Calciomercato Inter, il Chelsea si fa avanti per Bastoni: pronta l’offerta

Il Chelsea ha vinto la Champions League nel mese di gennaio e c’è già aria di rivoluzione. A fine anno infatti i campion d’Europa perderanno Rudiger e Thiago Silva, che andranno via a costo zero, e per questo ci sarà bisogno di un nuovo colpo in difesa. Gli occhi dunque potrebbero ricadere su Bastoni che sta vivendo annate importanti con l’Inter. I nerazzurri potrebbero far partire il classe 1999 a circa 60 milioni di euro.

Serve dunque un’offerta importante per strappare Bastoni dall’Inter ma il Chelsea potrebbe provarci nella prossima estate.