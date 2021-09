Juventus, Allegri non gradisce il mercato | La reazione

La Juventus ha gestito il calciomercato in maniera molto singolare: è andato via Ronaldo ed è arrivato Kean. La reazione di Allegri

La Juventus si è privata di Cristiano Ronaldo negli ultimi giorni di calciomercato, e ha deciso di puntare su Moise Kean. A Massimiliano Allegri non è stato garantito un regista, di quelli che prendono per mano la squadra e la guidano verso la vittoria. Insomma, i problemi economici del club bianconero dovuti anche alla pandemia hanno impedito di far arrivare dei top player in entrata. Questo potrebbe influire sulla lotta scudetto di questa stagione, visto che con CR7 se ne vanno 101 gol in tre anni. E Kaio Jorge resta un’incognita vista la giovane età.

Juventus, la reazione di Allegri per il mercato

Secondo quanto riferito dall’edizione odierna de ‘Il Giornale‘, Allegri sembra sia furioso con Agnelli e Cherubini. Presidente e direttore sportivo non avrebbero rispettato i patti, visto il calciomercato della Juventus. Ronaldo è andato via e non sono arrivati né Icardi, né Pjanic. Per quest’ultimo, la speranza era la riduzione dell’ingaggio, ritenuto troppo alto. E l’Inter, a questo punto, è la favorita nonostante le perdite di Lukaku e Hakimi. Le cessioni hanno indebolito la Juve. E secondo il quotidiano questa cosa ad Allegri proprio non va giù.