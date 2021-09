Dopo tante voci di calciomercato è arrivato un doppio rifiuto da parte del Paris Saint-Germain: ecco il motivo

È stato un calciomercato importante e movimentato per quanto riguarda Mauro Icardi, che alla fine è rimasto comunque al Paris Saint-Germain e vivrà la sua terza annata consecutiva con il club francese. Il suo futuro è stato comunque in bilico per diverso tempo ma alla fine non si è fatto più nulla.

La Juventus ha cercato il colpo per l’attacco nelle ultime ore di calciomercato, soprattutto dopo l’addio di Cristiano Ronaldo, ma non è riuscita a convincere il PSG per via della formula richiesta. I bianconeri volevano acquistarlo attraverso la formula del prestito e per questo è arrivato il no.

Calciomercato Juventus, no per Icardi dal PSG anche al Barcellona. Niente prestito

Nelle ultime ore si è parlato anche di un inserimento del Barcellona per Mauro Icardi, visto anche che il club ‘Blaugrana’ ha ceduto in extremis Antoine Griezmann e ha cercato subito il suo sostituto. Anche i catalani hanno provato ad acquistare l’argentino in prestito ma la risposta è stata la stessa di quella data alla Juventus: nessun trasferimento.

Dunque Mauro Icardi vivrà una nuova annata al PSG nonostante una concorrenza agguerrita che potrebbe toglierli sicuramente tanto spazio.