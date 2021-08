La Juventus vuole rinforzarsi in questi ultimi giorni di calciomercato e punta a un doppio colpo di calciomercato

La Juventus lavora per rinforzare la propria rosa in questi ultimi due giorni di calciomercato dopo l’addio di Cristiano Ronaldo. I bianconeri sono molto attivi dopo aver vissuto due mesi tranquilli e ora pensano a rinforzare il proprio attacco, per questo motivo potrebbero sacrificare anche un centrocampista e in particolare un elemento come Bentancur. La società non è più tanto convinta di lui dopo una stagione opaca e la prestazione sottotono di ieri, l’ennesima in cui non è riuscito a incidere.

Calciomercato Juventus, possibile scambio Bentancur-Icardi con il PSG. Poi assalto a Pjanic

La Juventus ha già acquistato Moise Kean dal Paris Saint-Germain ma non sarà l’unico colpo per l’attacco, o almeno se ne cercherà un altro. L’obiettivo ora è Mauro Icardi sempre del club francese, ma al momento la situazione è complicata visto che non sembra essere in partenza. I bianconeri però potrebbero provare lo scambio con Bentancur, per poi fiondarsi su Pjanic per sistemare sia l’attacco che il centrocampo.

Mancano però soltanto due giorni alla fine del calciomercato e bisogna fare in fretta per provare a sistemare i due reparti.