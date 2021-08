Udinese-Juventus 2-2, il Var beffa Allegri nel finale | Il tabellino

L’esordio della Juventus nella nuova stagione non è dei migliori: solo un pari in casa dell’Udinese, il Var annulla un gol nel finale

Non è buona la prima per la Juventus, che inizia la propria corsa in Serie A, con un pareggio in casa dell’Udinese. Massimiliano Allegri sin dall’inizio ha sorpreso tutti con la scelta di lasciare in panchina Cristiano Ronaldo, proponendo in attacco la coppia Morata, Dybala.

Leggi anche >>> Calciomercato Juventus, post Ronaldo in Serie A | Inter ko!

La Juventus parte subito bene e dopo soli tre minuti Paulo Dybala sblocca la partita e segna il primo gol della stagione juventina. Passano solamente altri venti minuti e la squadra di Allegri riesce a trovare il gol del raddoppio grazie a Juan Cuadrado, che su assist proprio della ‘Joya’ insacca la rete dello 0-2. Nella ripresa la squadra di Allegri si addormenta e subisce prima il gol dell’1-2 firmato da Pereyra, poi al minuto 83′ Gerard Deulofeu firma il gol del 2-2. Nel finale, nell’ultimo minuto di recupero Cristiano Ronaldo, subentrato a Morata dopo un’ora di gioco, segna il gol del momentaneo vantaggio, che dura solo pochi secondi perché il Var lo annulla per fuorigioco. Dunque inizia solo con un pareggio la stagione della Juventus, tra il gol annullato e le polemiche per la panchina di Cristiano Ronaldo.

Udinese-Juventus 2-2, Dybala show ma solo un pari per Allegri: tabellino

Udinese (3-5-1-1): Silvestri; Becao, Nuytinck, Samir (93′ Zeegelaar); Molina, Arslan (80′ Jajalo), Walace, Makengo (57′ Deulofeu), Udogie (Stryger Larsen); Pereyra; Pussetto (80′ Okaka). Allenatore: Gotti. A disposizione: Padelli, Scuffet, Cristo Gonzalez, Palumbo, Samardzic, Ianesi, De Maio

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Cuadrado (74′ Chiesa), Bentancur (90′ Locatelli), Ramsey (60′ Chiellini), Bernardeschi (60′ Kulusevski); Morata (60′ Cristiano Ronaldo), Dybala. Allenatore: Allegri. A disposizione: Pinsoglio, Perin, De Sciglio, Pellegrini, Rugani, Ranocchia, Kaio Jorge

Arbitro: Pezzuto (sez. Lecce)

Ammoniti: Szczesny (J), Walące (U), Kulusevski (J)

Espulsi: