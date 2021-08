Calciomercato Inter e Juve, addio Pjanic | Pista inattesa in Serie A

Il destino di Miralem Pjanic potrebbe riportarlo presto in Italia. Inter e Juventus, però, si allontanano: nuova pista in Serie A

Miralem Pjanic, prima con la maglia della Roma e poi con quella della Juventus, è riuscito ad affermarsi come uno dei migliori nel suo ruolo e in circolazione. Il centrocampista bosniaco, dopo il trasferimento al Barcellona, ha perso minutaggio e brillantezza, rientrando prepotentemente nei discorsi di calciomercato.

Il centrocampista, infatti, è pronto all’addio ai blaugrana, che non hanno alcuna intenzione di confermarlo in vista della prossima stagione. Il suo pesantissimo ingaggio da 8,5 milioni di euro a stagione ha una consistenza non indifferente nell’economia del club spagnolo, in un periodo molto complicato per la società. Allora spazio all’addio, con Inter e Juventus che da settimane sono in prima fila. I nerazzurri, però, non affondano il colpo e i bianconeri, dopo aver formalizzato l’addio di Manuel Locatelli, non accelerano per il grande ritorno. A questo punto, prendo corpo una nuova ipotesi, ancora in Serie A, per il bosniaco.

Calciomercato Inter e Juventus, addio Pjanic: spunta la Fiorentina

Mentre Inter e Juventus, dunque, valutano ma senza spingere, la Fiorentina, secondo quanto riporta ‘Sportitalia’, potrebbe fare sul serio per riportare Pjanic in Italia. Il problema per concretizzare la trattativa resta certamente l’alto ingaggio che percepisce il bosniaco. 8,5 milioni di euro a stagione circa: il Barcellona dovrebbe certamente contribuire a pagarne una parte per far decollare l’operazione. L’obiettivo è accelerare tramite un prestito in cui i blaugrana contribuiscano per il 30% a pagare l’ingaggio del regista. Il cerchio si stringe a poche settimane dalla fine del calciomercato e il futuro di Pjanic resta in bilico: la Fiorentina si fa sotto per il calciatore.