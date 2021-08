Calciomercato Juventus, possibile affare col Bayern | Cifre e dettagli

Calciomercato Juventus: McKennie non è incedibile e sarebbero arrivate offerte dall’estero. Ipotesi Bayern Monaco: tutte le cifre e i dettagli

Si è finalmente conclusa per la Juventus la telenovela Locatelli. Il centrocampista campione d’Europa è ufficialmente un nuovo giocatore bianconero. Accontentato così Allegri: il tecnico toscano può ora contare anche sul talento e la completezza dell’ex Milan arrivato dal Sassuolo. Sempre a centrocampo l’attenzione si sposta ora su Pjanic. Il bosniaco è in uscita dal Barcellona ma può tornare a Torino solo dopo la cessione di un centrocampista. In questo senso, il primo indiziato è Ramsey, che al momento non ha però offerte. Nelle ultime ore si è invece parlato di McKennie: l’americano ha diverse proposte dall’estero e non è considerato incedibile dalla società bianconera. Il 22enne era già stato accostato nientemeno che al Bayern Monaco nel corso della stagione. Tra i club interessati potrebbe dunque esserci anche quello bavarese: ecco il possibile affare per McKennie. Tutte le cifre e i dettagli. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Calciomercato Juventus, McKennie-Bayern | No alla contropartita

Tra le recenti offerte per l’americano potrebbe esserci anche quella del Bayern. Il club bavarese aveva già messo gli occhi sull’ex Schalke 04 e, non essendo considerato incedibile dalla Juve, non è escluso che possa tornare alla carica. La società bianconera ha già riscattato il cartellino del giocatore per una cifra complessiva che potrebbe anche superare i 25 milioni di euro. La sua valutazione attuale si aggira così intorno ai 30 milioni di euro. In caso di concreto interesse da parte del club tedesco la Juve potrebbe così tentare di intavolare uno scambio per Goretzka, che è già stato accostato anche ai bianconeri. Il centrocampista è in scadenza di contratto nel 2022 e non ha ancora raggiunto un accordo per il rinnovo con il Bayern.

Tuttavia, la dirigenza bavarese non sembra intenzionata a privarsi di Goretzka ed è al lavoro per raggiungere l’intesa sul prolungamento. Niente scambio, dunque: McKennie potrebbe trasferirsi in Bundesliga solo di fronte ad un’offerta di almeno 30 milioni.