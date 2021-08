Il futuro di Weston McKennie è in bilico, lo statunitense potrebbe presto dire addio alla Juventus: la big propone lo scambio

Allegri ha ricevuto finalmente il regalo chiesto. Manuel Locatelli è un nuovo giocatore della Juventus. I bianconeri vanno così a potenziare un reparto in evidente difficoltà, con uno dei migliori talenti italiani nonché tra i protagonisti della meravigliosa impresa azzurra a Wembley lo scorso 11 luglio. Un colpo senza dubbio di pregevole fattura per il presente e per il futuro, arrivato al termine di una trattativa lunghissima ed estenuante con il Sassuolo. I neroverdi, da sempre bottega cara con i propri gioielli, avevano alzato il muro sulla valutazione del cartellino, ma alla fine si è giunti alla tanto attesa fumata bianca, che ha accontentato tutti.

La sessione di calciomercato, però, non si è ancora conclusa e la ‘Vecchia Signora’ potrebbe mettere in scena altri movimenti anche nella mediana. In particolare, è sempre più in bilico il futuro di Weston McKennie. Il tecnico livornese è aperto ad un addio dello statunitense, che dal suo approdo a Torino non ha mai veramente convinto. L’ex Schalke 04 ha un contratto in scadenza giugno 2025 e i piemontesi sarebbero disposti a prendere in considerazione la partenza per 25-30 milioni di euro. A tal proposito, una big pare essere molto interessata e a breve potrebbe tentare l’assalto.

Calciomercato Juventus, assalto a McKennie | Scambio e soldi: la risposta

McKennie e la Juventus, un matrimonio sempre più scricchiolante. Il profilo, inoltre, piace a diverse squadre ed una particolarmente interessata pare essere il Borussia Dortmund. Il procuratore dello statunitense ha diversi assistiti nel club tedesco, un dettaglio che potrebbe favorire il trasferimento.

I gialloneri, dal canto loro, avrebbero già in mente un piano per l’offensiva. Sembra stiano pensando di inserire nell’affare il cartellino di Witsel, valutato massimo 15 milioni. Aggiungerebbero, poi, una sostanziosa parte cash per concludere l’operazione. La Juventus, però, non gradirebbe lo scambio in questione, poiché il profilo del belga non piace. Allegri, infatti, preferirebbe Pjanic come secondo mediano. Vedremo se si concretizzerà il ritorno del bosniaco dal Barcellona, ma prima si proverà a piazzare McKennie.