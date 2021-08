Il Milan è a caccia di un nuovo trequartista e Paolo Maldini ha scelto il profilo ideale: ore decisive per il colpo

Il calciomercato si scalda anche per il Milan. Il club rossonero si avvicina sempre di più alla fumata bianca per Alessandro Florenzi che andrebbe a rinforzare la corsia di destra a disposizione di Stefano Pioli. Il campione d’Europa sarebbe addirittura atteso a Milano nella prossime ore. Intanto, però, la società segue anche altri profili, in particolare un centrocampista che possa rimpiazzare Hakan Calhanoglu e tra i profili seguiti al primo posto c’è Nikola Vlasic, trequartista classe ’97 del CSKA Mosca.

Calciomercato Milan, ore decisive per Vlasic

Secondo quanto riportato da ‘todofichajes.com’ il Milan sarebbe molto vicino alla chiusura dell’accordo con il club russo per portare Vlasic a Milano. Si tratterebbe di un prestito a 5 milioni di euro con opzione di acquisto. Viste le difficoltà nell’arrivare a Isco, legate soprattutto all’ingaggio del trequartista del Real Madrid, Vlasic rappresenta la prima scelta individuata da Paolo Maldini.

A soli 23 anni Vlasic ha già collezionato esperienze con la nazionale croata e si è affermato con il CSKA Mosca non solo nel campionato russo ma anche in Europa League. Per il Milan si tratterebbe di un’operazione molto vantaggiosa e che porterebbe anche frutti in futuro vista la giovane età del ragazzo.