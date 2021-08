Continuano ad aumentare le voci riguardanti l’addio di Cristiano Ronaldo alla Juventus: il fuoriclasse portoghese rompe il silenzio

Il caso Ronaldo si fa sempre più intrigato e ricco di colpi di scena. Non è un segreto che CR7 avrebbe il desiderio di lasciare la Juventus già quest’estate, anticipando la scadenza di contratto prevista per giugno 2022. Il ‘Chiringuito TV’, nota trasmissione spagnola, ha rivelato che Ancelotti vorrebbe riportare il portoghese al Real Madrid. Il tutto, però, è stato smentito dallo stesso tecnico dei ‘Blancos’, che in giornata ha dichiarato sul proprio profilo Twitter di non aver mai pensato all’acquisto del campione di Madeira.

Quest’ultimo, dal canto suo, ha deciso di rompere il silenzio su Instagram, con un post pubblicato sulla sua pagina personale. Ecco le parole: “Chi mi conosce sa quanto sono concentrato sul mio lavoro. Meno chiacchiere e più azione, questo il mio motto dall’inizio della carriera. Il modo frivolo con cui il mio futuro è coperto dai media è irrispettoso per tutti i club coinvolti in queste voci, così come per i loro giocatori e il loro staff”.

Calciomercato Juventus, Cristiano Ronaldo rompe il silenzio sui social

Il bomber continua: “La mia storia al Real Madrid è stata scritta. In parole, numeri, titoli, trofei e record. È nel Museo dello Stadio Bernabeu ed è anche nella mente di ogni tifoso del club. So che i veri tifosi del Real Madrid continueranno ad avermi nel cuore ed io li avrò nel mio”.

Infine, il passaggio sul futuro: “Oltre a questo episodio in Spagna più recente, ci sono state frequenti notizie e storie che mi associavano ad un certo numero di club in molti campionati diversi, senza che nessuno si fosse mai preoccupato di cercare di scoprire la verità. Non posso permettere alle persone di continuare a giocare con il mio nome. Rimango concentrato sulla mia carriera e sul mio lavoro, impegnato e preparato per tutte le sfide che devo affrontare. Tutto il resto? Sono solo chiacchiere“.