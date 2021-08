Il futuro di Cristiano Ronaldo è tornato ad essere in bilico e ora c’è una nuova squadra che pensa all’offerta: possibile scambio

È un momento delicato per la Juventus, che non ha effettuato grosse operazioni di calciomercato e nelle ultime due settimane dovrà lavorare duramente per sistemare alcune situazioni. Oltre ai rinforzi al centrocampo, bisogna pensare al futuro di Cristiano Ronaldo che da ieri è tornato ad essere in bilico: oltre a Carlo Ancelotti sulle sue tracce ci sarebbe anche il Manchester United così come riportato dal ‘Mirror’.

Calciomercato Juventus, il Manchester United pensa allo scambio per Cristiano Ronaldo

I ‘Red Devils’ dunque potrebbero tentare un assalto a sorpresa in questi ultimi giorni per riportare Cristiano Ronaldo a Manchester. La possibile offerta potrebbe comprendere uno tra Martial e Van de Beek: entrambi hanno una valutazione che si aggira sui 30 milioni di euro e per questo potrebbe essere effettuato uno scambio secco tra uno di questi due calciatori per il portoghese, visto che anche lui ha la stessa valutazione.

Ronaldo continua ad avere una media gol impressionante ma la scadenza del contratto tra un anno, l’età e lo stipendio fanno calare notevolmente il suo prezzo che è di circa 30 milioni.