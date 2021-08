Il Tottenham fa fuori dalla rosa un centrocampista, che a breve potrebbe dire addio: occhio alla possibile super sfida tra Juventus e Milan

Juventus e Milan si apprestano a vivere un finale di calciomercato di fuoco. I bianconeri vogliono chiudere definitivamente la questione Locatelli. Allegri aspetta con impazienza il rinforzo chiesto per la mediana, oramai sempre più vicino. Le parti si sono incontrate sull’aspetto economico – 35 milioni di euro compresi i bonus la nuova offerta della ‘Vecchia Signora’ -, mentre sono ancora distanti per quanto riguarda la formula. A brevissimo, ci sarà un nuovo incontro per arrivare alla fumata bianca, obiettivo di tutte le parti in causa.

Sulla sponda rossonera, invece, si insiste per Yacine Adli. Maldini ha individuato nel francese del Bordeaux il profilo adatto per riempire il buco lasciato da Calhanoglu sulla trequarti. Un colpo certamente rilevante per il presente e per il futuro, considerando che parliamo di un classe 2000 da poco 21enne. La dirigenza lombarda, inoltre, lavora anche per la fascia e sta cercando di assicurarsi le prestazioni di Florenzi. L’esterno, in uscita dalla Roma, ha dato priorità al trasferimento alla corte di Pioli, ma bisogna trovare l’intesa sul tipo di operazione. Nel frattempo, spunta un ghiotta occasione dal Tottenham, che potrebbe essere approfondita negli ultimi giorni di agosto. In questo senso, possibile sfida tra Juve e Milan.

Calciomercato Juventus e Milan, ‘occasione’ dal Tottenham: due condizioni

Juventus e Milan rimangono vigili sul fronte entrate. A tal proposito, vi sarebbe una rilevante opportunità proveniente dal Tottenham dell’ex bianconero Paratici. Gli ‘Spurs’ avrebbero fatto fuori dal progetto il centrocampista francese Tanguy Ndombele, che di conseguenza potrebbe salutare presto gli inglesi.

Piemontesi e lombardi è possibile decidano di approfondire il discorso per il classe ’96 – in scadenza di contratto giugno 2025 e valutato intorno ai 50 milioni -, ma solo a due condizioni. La prima è che l’affare avvenga in prestito, la seconda riguarderebbe la partecipazione dei londinesi al pagamento del super ingaggio da oltre 10 milioni di euro netti a stagione. Staremo a vedere.