L’Inter dopo aver ceduto il bomber Romelu Lukaku al Chelsea trova l’accordo per il suo erede: arriva in prestito

Il periodo economico dell’Inter non è dei migliori e questo ha portato a diversi sacrifici, come gli addii di Achraf Hakimi e Romelu Lukaku. Questo però non ha impedito ai nerazzurri di mettere a segno diversi colpi importanti come l’arrivo di Hakan Calhanoglu o di Edin Dzeko. A Simone Inzaghi però serviva un attaccante che possa essere il vero erede di Romelu Lukaku davanti e finalmente sembrerebbe essere pronto ad arrivare.

I nomi valutati sono stati tanti, ma la situazione economica non permette spese esagerate, dunque si è optato per la soluzione in prestito. Arriverà dal Real Madrid.

Calciomercato Inter, Jovic l’erede di Lukaku: arriverà in prestito

La nuova rosa dell’Inter è quasi al completo in vista dell’esordio nella nuova stagione di Serie A sabato alle 18:30 contro il Genoa a San Siro. Una delle pedine mancanti nella rosa di Simone Inzaghi era un erede di Romelu Lukaku, trasferitosi al Chelsea, ma ora sembrerebbe avvicinarsi un nuovo bomber.

Infatti, secondo quanto riportato da ‘Espreso’, l’Inter sembrerebbe vicina all’attaccante del Real Madrid, Luka Jovic. Il serbo dopo essere stato girato in prestito al suo vecchio club, l’Eintracht Francoforte, sembrerebbe pronto a sbarcare a Milano. La soluzione per il suo arrivo potrebbe essere quella del prestito, che potrebbe far contente entrambe le parti. Dunque l’erede di Lukaku è vicino a sbarcare all’Inter.