La Juventus potrebbe dare via Alex Sandro qualora venisse impostato uno scambio conveniente col PSG: i dettagli

Le ultime due settimane potrebbero infiammare il calciomercato in Italia. Le big non hanno ancora effettuato dei movimenti importanti. Molto dipenderà anche dalle cessioni, e dai soldi che entreranno dalle squadre estere. Il PSG sta smuovendo parecchio la situazione e potrebbe farlo nuovamente puntando su un nuovo terzino sinistro. Nel mirino ci sarebbe Alex Sandro, titolare della Juventus che potrebbe andar via in questa sessione, poiché i parigini hanno poca fiducia in Kurzawa che non dà garanzie tecniche e fisiche.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, ribaltone dalla Premier | Scambio a sorpresa

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, Icardi vola in Spagna | Super scambio e Juve ko

Juventus, scambio col PSG per Alex Sandro

Il PSG ha messo nella lista dei papabili eredi di Kurzawa, ormai in uscita, Alex Sandro. Il terzino sinistro brasiliano gradirebbe la destinazione, anche perché troverebbe altri brasiliani come Marquinhos e Neymar. Leonardo imbastirebbe uno scambio con la Juventus inserendo Gueye, che i bianconeri non vorrebbero. A differenza di Leandro Paredes, in passato già nel mirino della dirigenza della Juve, che rilancia chiedendo appunto l’argentino per uno scambio sulla base di 25 milioni di euro.