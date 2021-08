Il Barcellona non rinnova il contratto di Lionel Messi ed annuncia l’addio con un comunicato ufficiale: i motivi

Incredibile, ma tutto vero. Lionel Messi non è più un calciatore del Barcellona. L’attaccante argentino, fresco vincitore della ‘Copa America’, non ha rinnovato il contratto con il club ed è ora libero di accasarsi in un altra squadra. Il numero dieci era andato in scadenza a giugno, ma i catalani erano convinti che la firma fosse solo una formalità da sbrigare al rientro dall’avventura sudamericana. Le cose si sono però complicate, ed ora le parti ufficializzano l’addio.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, dimissioni Inzaghi | Ecco la verità

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, l’ex Juventus sul gioiello | Super offerta

A dare la notizia è stato lo stesso Barcellona, attraverso un comunicato: “Nonostante sia stato raggiunto un accordo tra FC Barcelona e Leo Messi con la chiara intenzione di entrambe le parti di firmare oggi un nuovo contratto, non sarà possibile formalizzare a causa di ostacoli economici e strutturali“. Poi si aggiunge: “Lionel Messi non rimarrà legato all’FC Barcelona“.

Calciomercato, il comunicato ufficiale su Messi

La nota conclude poi: “Entrambe le parti sono profondamente dispiaciute che alla fine i desideri sia del giocatore che del club non possano essere esauditi“. Resta ora tutto da definire il futuro di Lionel Messi: l’argentino ha 34 anni e tutta la voglia di essere ancora protagonista nel calcio europeo.