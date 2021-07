Il Manchester United mette a segno un colpo stellare per la difesa: ufficiale l’arrivo di Rapael Varane dal Real Madrid

Il Manchester United corre per diventare la vera regina del calciomercato estivo. Infatti i ‘Red Devils’ sembrano davvero scatenati e oggi mettono a segno un nuovo colpo di mercato stellare. Dopo aver acquistato Jadon Sancho dal Borussia Dortmund, oggi arriva l’ufficialità dell’arrivo di Raphael Varane dal Real Madrid. Il difensore francese dopo dieci anni al Real Madrid lascia i ‘Blancos’ per trasferirsi in Premier League, campionato in cui non aveva mai giocato.

L’ufficialità arriva attraverso il sito dei ‘Red Devils’ con un comunicato che recita: “Il Manchester United è lieto di annunciare che il club ha raggiunto l’accordo con il Real Madrid per il trasferimento del difensore della nazionale francese e vincitore della Coppa del Mondo, Raphael Varane”. Dunque ennesimo grande colpo che fa della squadra di Solkjaer una delle più temibili a livello europeo al momento.