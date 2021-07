Calciomercato, Gattuso torna in panchina | C'è la Nazionale

Gennaro Gattuso non aspetta altro che una nuova squadra per tornare ad allenare dopo le esperienze al Napoli e alla Fiorentina

Gennaro Gattuso ha vissuto l’ultima stagione in modo molto teso alla guida del Napoli. La qualificazione in Champions League è sfumata solo per un punto, all’ultima giornata contro il Verona. Il suo addio dal club partenopeo è stato molto discusso, visto gli alti e bassi con il presidente De Laurentiis. ‘Ringhio’ non ha tardato a trovare una nuova società, la Fiorentina, ma anche lì le cose non sono andate per il verso giusto, anzi. L’addio si è concretizzato dopo poche settimane dal suo arrivo per le diatribe con Commisso sul mercato. E ora Gattuso si trova senza squadra.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Raiola al lavoro | Scambio in Premier

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, l’annuncio di Kessie sul rinnovo | Ecco le cifre

Svizzera, suggestione Gattuso per il post Petkovic

Il futuro di Gennaro Gattuso potrebbe clamorosamente essere su una panchina di una Nazionale. Precisamente in Svizzera, dove ha terminato la sua carriera da calciatore e iniziato quella d’allenatore, al Sion. Sulla panchina della Svizzera siede Vladimir Petkovic, ma forse ancora per poco. Contatti avviati con il Bordeaux, che lo vorrebbe per la prossima stagione. Se la trattativa dovesse andare in porto, Gattuso diventerebbe uno dei papabili per la panchina. Un ritorno gradito visto l’appeal conquistato dall’allenatore vittorioso in Coppa Italia nel 2020.