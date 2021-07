Calciomercato Juventus, regia di Raiola | Bernardeschi in Premier

La Juventus potrebbe cedere Federico Bernardeschi in Premier League: operazione che metterebbe in piedi il suo agente Raiola

Federico Bernardeschi si è appena laureato Campione d’Europa con l’Italia e il suo contributo è stato molto importante, soprattutto nei rigori con Spagna e Inghilterra. Mancini gli ha dato fiducia e lo ha reso un giocatore diverso, ora la Juventus deve capire cosa fare. Negli ultimi anni ha giocato al di sotto delle aspettative e ha un contratto valido solo fino al 2022. Dunque, o sarà rinnovo quest’estate o conseguente addio, altrimenti i bianconeri rischiano di perderlo a parametro zero. E con la crisi Covid-19 non se lo possono permettere. Per lui potrebbe profilarsi un’esperienza all’estero.

Juventus, Everton su Bernardeschi

La Juventus potrebbe cedere Bernardeschi in Premier League, precisamente all’Everton. Ancelotti, tornato al Real Madrid, potrebbe portarsi dietro anche Richarlison. E qualora ci riuscisse, i Toffees dovrebbero intervenire sul mercato. Con Mino Raiola -agente dell’esterno offensivo bianconero- c’è un ottimo rapporto. E se arrivasse un’offerta da 18 milioni di euro, la Juventus cederebbe Bernardeschi. Non di corsa, ma quasi. La necessità di cedere prima di acquistare ha colpito anche il club di Andrea Agnelli. Nelle prossime settimane potrebbero esserci novità per l’eventuale rinnovo dell’ex viola.