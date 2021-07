La Juventus cerca un attaccante sul mercato: Vlahovic nel mirino, ma dalla Fiorentina arrivano novità importanti

La Juventus lavora sul mercato per cercare di rinforzare una rosa già pronta a mettersi a disposizione di mister Massimiliano Allegri. Le risorse non abbondano, ma tra le priorità c’è quella di portare in bianconero un nuovo attaccante. Il riscatto di Morata non è sufficiente a coprire il reparto e la dirigenza sonda possibili piste. Serve un giocatore giovane, ma già pronto alla titolarità.

Tra i nomi in lista figura anche quello di Dusan Vlahovic, protagonista di una stagione strepitosa con la Fiorentina. L’attaccante è un punto fermo di Vincenzo Italiano, ma è ambizioso e potrebbe prendere in considerazione l’ipotesi Juventus. Classe 2000, ha ancora due anni di contratto ed è idolo dei tifosi viola, che lo hanno visto esultare 21 volte nell’ultimo campionato di Serie A.

La sua situazione resta in bilico: Vlahovic è ripartito alla grande, segnando sette gol nell’amichevole disputata dalla Fiorentina contro il Foligno nel ritiro di Moena. La società vuole blindarlo, come testimoniano le parole del direttore generale del club, Joe Barone: “Vlahovic è un giocatore della Fiorentina molto importante”, ha detto ai microfoni di ‘Tg RAI Toscana“.

Calciomercato Juventus, le parole di Barone su Vlahovic

Poi ha aggiunto: “Stiamo continuando a comunicare ogni giorno e ovviamente speriamo di arrivare al più presto a un accordo con lui“. La volontà della Fiorentina è chiara, ma il giocatore non chiude le porte all’addio. L’ipotesi Juventus resta viva, ma per strapparlo ai ‘Viola’ sarà necessario un significativo sforzo economico.