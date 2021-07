La Juventus tiene d’occhio la situazione Pogba: possibile approdo in Francia al PSG, ma i tifosi si oppongono con striscioni al suo arrivo

La Juventus tiene d’occhio il mercato per cercare di consegnare a mister Allegri una rosa che possa rispondere alle sue nuove esigenze tattiche. Le risorse non abbondano, ma la dirigenza è attenta alle possibili occasioni che possono presentarsi. Tra i reparti da rinnovare c’è il centrocampo, con i bianconeri che vogliono arrivare ad uno o due obiettivi. Tra i nomi accostati c’è anche quello di Paul Pogba, con possibili novità.

Il centrocampista francese è in forza al Manchester United, club con il quale ha un contratto in scadenza nel 2022. La sua posizione è però in bilico, ma la Juventus non è l’unica squadra interessata. Nelle ultime settimane si è fatta avanti l’ipotesi PSG, con Pogba che potrebbe approdare in Ligue 1 per la prima volta in carriera.

Il PSG sta facendo mercato: dopo gli arrivi di Hakimi, Wijnaldum, Sergio Ramos e Donnarumma, la squadra francese punta il giocatore dello United, ma non tutti sembrano concordi sull’affare. Secondo quanto riferito da ‘RMC Sport’, infatti, i tifosi si sono schierati contro il suo arrivo, con tanto di striscioni apparsi fuori dal campo di allenamento.

Calciomercato, tifosi PSG contro l’arrivo di Pogba

“Pogba, dovresti ascoltare tua madre, lei non ti vuole qui, nemmeno noi“: questo quanto scritto in uno striscione non firmato e non rivendicato ancora dagli Ultras. Il messaggio però è chiaro e denota un malumore certo di gran parte dei tifosi che rianima l’ambiente Juventus. La dirigenza bianconera spera così nel colpo, con il centrocampista che vuole lasciare Manchester e non ha mai nascosto il desiderio di tornare un giorno a Torino.