Il Milan continua a lavorare in ottica futura per un nuovo colpo da urlo in attacco: assalto al big della Serie A, pronto a dire addio!

Saranno giorni intensi in casa Milan per arrivare a nuovi colpi da regalare a Stefano Pioli. L’allenatore emiliano vorrebbe continuare il percorso di crescita dopo la qualificazione in Champions League. I rossoneri sono tornati ad essere protagonisti in Serie A, ma l’obiettivo del club milanese è quello di competere a grandi livelli anche in Europa. Così sul fronte calciomercato ci sarebbe una nuova idea suggestiva per il top player della Nazionale italiana, pronto a dire addio alla sua attuale squadra.

Calciomercato Milan, Insigne verso l’addio al Napoli

Come svelato dal portale spagnolo “Todofichajes” Lorenzo Insigne non continuerà la sua avventura con la maglia del Napoli. Il talentuoso giocatore della Nazionale italiana, fresco vincitore di Euro2020, lascerà la squadra del suo cuore senza trovare un accordo decisivo per il rinnovo con il club di Aurelio De Laurentiis.

Il suo futuro sembra essere altrove con una nuova avventura messa nel mirino dal talento di Frattamaggiore. Il Napoli chiede circa 30 milioni di euro per la sua cessione: così il Milan potrebbe presentare un’offerta decisiva nei prossimi giorni per arrivare al top player della Serie A. Lo stesso neo allenatore della compagine partenopea, Luciano Spalletti, ha svelato nei giorni scorsi in conferenza stampa come al momento non ci siano novità.

Al momento non ci sono conferme ufficiali: i prossimi giorni saranno decisivi con Insigne ancora in vacanza dopo le fatiche di Euro2020. Soltanto ad inizio agosto il talento azzurro si aggregherà al resto del gruppo, poi ci sarà la decisione definitiva.