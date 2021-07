Il calciomercato bianconero vicino ad una svolta: il top player ha deciso il suo futuro, addio Juventus

Massimiliano Allegri attende la possibilità di ricevere rinforzi di spessore per la rosa bianconera durante l’attuale sessione di calciomercato. Il ritorno alla Juventus a due anni dall’addio, con la voglia di rilanciare il progetto della ‘Vecchia Signora’, spinge i dirigenti bianconeri a sondare il terreno per colpi mirati ad aumentare il tasso tecnico della squadra torinese. Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo ‘Sport’, il Barcellona avrebbe ormai messo alla porta Antoine Griezmann. Il talento francese non rientra nei piani di Koeman ed il presidente Laporta ha intenzione di alleggerire il monte ingaggi della rosa blaugrana. Griezmann, infatti, percepisce uno stipendio molto pesante (circa 21 milioni netti a stagione) e la decisione dei catalani è appunto quella di lasciar partire ‘Le Petite Diable’ nelle prossime settimane. Uno scenario tuttavia complesso, nonostante il forte interesse di diverse società, su tutte la Juventus che ha pensato al francese per l’eventuale sostituzione di Cristiano Ronaldo. Il quotidiano spagnolo sottolinea, tuttavia, come la volontà di Griezmann sia decisiva in tal senso e stia di fatto ‘bloccando’ l’addio al Barcellona.

Calciomercato Juventus, Griezmann più lontano: il motivo

Il gioiello ex Atletico ha in mente solo il ritorno a Madrid, alla corte del ‘Cholo’ Simeone. Una scelta obbligata che il club di Laporta non sta gradendo visto che sarà complicato trovare un accordo con i rivali. Nonostante le voci di un possibile scambio tra Saul e lo stesso Griezmann, le richieste economiche del centrocampista dell’Atletico hanno frenato l’affare ‘congelando’ la trattativa.

Una doccia fredda dunque per la Juventus che in Griezmann vedeva il rinforzo ideale per l’attacco di Allegri.

Il 30enne di Macon è reduce da una stagione in cui, tra campionato e coppe, ha segnato 20 reti, con 13 assist in 51 presenze complessive.