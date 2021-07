A meno di sorprese Giorgio Chiellini rinnoverà il contratto con la Juventus scaduto lo scorso giugno. Intanto i bianconeri si muovono per l’erede

A meno di sorprese clamorose Giorgio Chiellini proseguirà la sua ormai lunga avventura con la Juventus rinnovando il contratto scaduto lo scorso giugno. Sul fresco Campione d’Europa con l’Italia targata Mancini si registra qualche interesse importante dall’estero, vedi il Real di Ancelotti, tuttavia la sua intenzione appare chiarissima: continuare per l’appunto a indossare la maglia bianconera, seppur alle stesse condizioni economiche dell’anno passato: ovvero ingaggio da 3,5 milioni di euro netti. Un incontro tra il suo agente Davide Lippi e il club presieduto da Andrea Agnelli potrebbe essere avvenuto nella giornata di ieri. Allegri vuole ripartire da lui, dopo le vacanze post Euro2020 può arrivare la firma.

Nel frattempo, però, la Juve si muove e lavora per il successore (immediato) del classe ’84. In tal senso specifici rumors portano dritto a Madrid, sponda Atletico. Il candidato a raccogliere l’eredità del pisano sarebbe nientemeno che Jose Maria Gimenez, da anni presente sul taccuino di dirigenti e scout juventini. Nell’ultimo anno e mezzo, complici pure degli infortuni, l’uruguaiano ha avuto un rendimento inferiore rispetto al proprio potenziale assoluto. Di riflesso è calata anche la valutazione del suo cartellino, ora intorno ai 40 milioni di euro. Gli stessi che chiedono Cherubini e soci per il 23enne Demiral, tra gli ‘esuberi’ più illustri della formazione di bianconera. Ecco allora che ‘La Vecchia Signora’ potrebbe ragionare, tentare uno scambio alla pari o quasi coi ‘Colchoneros’ che avrebbe quasi certamente la totale approvazione di Allegri: Demiral, che per caratteristiche e temperamento può senz’altro piacere a Simeone, in cambio di Gimenez.

LEGGI ANCHE >>> CMWEB | Calciomercato, ha chiesto la cessione: ‘pericolo’ per Juve e Serie A

Calciomercato Juventus, idea Gimenez per il dopo Chiellini: ecco contratto, clausola e ingaggio dell’uruguaiano

Ventisei anni e nativo di Toledo, Gimenez è all’Atletico dal 2013. Nel 2018 l’ultimo rinnovo di contratto, con scadenza fissata a giugno 2023 e ingaggio da 2,5 milioni netti (basso per il suo valore e la sua importanza) bonus esclusi. Nel nuovo accordo fu innalzata a 65 milioni di euro la cifra della clausola risolutiva.

A.R.