La Juventus ufficializza un importante ritorno nello staff di Massimiliano Allegri: arriva il comunicato del club

“Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano”. Così canta Antonello Venditti nella sua canzone ‘Amici mai’, e questa parte del testo potrebbe rappresentare il rapporto tra la Juventus e Simone Padoin. Infatti l’ex calciatore che ha vestito la maglia bianconera per quattro anni è ufficialmente tornato alla Juventus, ma questa volta come dirigente.

Leggi anche >>> Calciomercato Juventus, Pjanic unica opzione | Ritorno gratis

Infatti in queste ore il club juventino ha ufficializzato il suo arrivo nello staff di Massimiliano Allegri, per il quale era un talismano, con un comunicato che recita: “Un graditissimo ritorno nel gruppo della Juventus. Si tratta di Simone Padoin, che da oggi è ufficialmente parte dello staff tecnico, come collaboratore di Massimiliano Allegri. Per lui inizia una nuova avventura, di nuovo nella famiglia bianconera: bentornato, Simone, e buon lavoro!”.