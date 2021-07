Rimane aperta la pista Pjanic per la Juventus, unica opzione possibile oltre a Locatelli

La Juventus continua a lavorare a Manuel Locatelli anche se la trattativa con il Sassuolo è in una fase di stallo. Il centrocampista neo campione d’Europa con l’Italia è il primo candidato per il centrocampo di Massimiliano Allegri ma la trattativa sta trovando delle complicazioni. L’alternativa, soluzione che potrebbe anche viaggiare parallelamente a Locatelli, porta il nome di Miralem Pjanic, ormai scarto del Barcellona dopo appena un anno dal suo arrivo in blaugrana. Ronald Koeman non lo ha mai reso un protagonista dei suoi piani tattici e anche il giocatore ha faticato a mettere in mostra le sue reali qualità. Tutti gli indizi portano a pensare che Pjanic possa tornare in Serie A e anche Mourinho ci starebbe pensando per rinforzare la sua nuova Roma.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato, Ronaldo tiene sulle spine la Juventus | Ha una preferenza

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, vuole solo la Spagna | Addio Serie A

Calciomercato Juventus, Pjanic unica opzione oltre Locatelli

Vista la distanza di circa 10 milioni di euro tra la richiesta del Sassuolo per Locatelli e l’offerta della Juventus, Miralem Pjanic potrebbe essere l’unica opzione possibile, vista anche la mancanza di altri candidati. I bianconeri potrebbero ingaggiarlo con la formula del prestito o addirittura a parametro zero, ma l’ostacolo principale riguarda l’ingaggio del bosniaco che si aggira sui 6-7 milioni di euro a stagione.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, addio Ronaldo | Idea Bale a zero!

Massimiliano Allegri lo ha già allenato e lo conosce bene, un fattore non irrilevante per Pjanic che potrebbe essere mosso dalla voglia di tornare a sentirsi importante in una squadra e in un campionato che conosce molto bene. La Juventus non considera Pjanic una prima scelta di mercato, ma lo prenderebbe solo nel caso in cui si presentasse un’occasione ghiotta dal Barcellona.