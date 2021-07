Calciomercato Juve, possibile affare last minute | Scambio col Milan!

Calciomercato Juve: possibile affare da ultimi giorni di mercato con il Milan. Ecco l’ipotesi di scambio: tutte le cifre e i dettagli

Sta per entrare nel vivo la preparazione delle squadre di Serie A ad un mese dall’inizio del campionato. Le big, in particolare, attendono il rientro dei Nazionali, atteso ormai a giorni. È il caso della Juventus: nelle prossime ore torneranno alla Continassa de Ligt e Cristiano Ronaldo, in attesa degli azzurri campioni d’Europa. Parallelamente, procede invece a rilento il calciomercato dei bianconeri: l’unica trattativa avviata è quella per Manuel Locatelli, ed è quasi tutto fermo anche sul fronte uscite. Tra i nomi in bilico spicca quello di Merih Demiral: il difensore turco cerca maggiore spazio ed un ruolo da protagonista e il club bianconero è disposto ad ascoltare offerte. Su di lui aveva messo gli occhi anche il Milan: ecco il possibile affare last minute tra i rossoneri e la Juve. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> Italia, ESCLUSIVO Antinelli: “Donnarumma da Pallone d’Oro. Vi racconto Vialli e lìincontro con Foden”

Calciomercato Juve, ipotesi di scambio col Milan | Cifre e dettagli

Il classe 1998 è valutato non meno di 35-40 milioni di euro dalla società bianconera. Il giocatore ha mercato soprattutto in Premier League, ma nessun club ha finora presentato un’importante offerta alla Juve. La sensazione è che anche per Demiral si possa continuare a parlare fino a fine sessione estiva. Ultimi giorni di mercato che sono sempre ricchi di sorprese e occasioni last minute. Il Milan, già interessato al turco, potrebbe infatti fare un tentativo offrendo il cartellino di Romagnoli. Il capitano rossonero è diventato una riserva nelle gerarchie di Pioli e difficilmente rinnoverà il contratto in scadenza nel 2022.

LEGGI ANCHE >>> CMWEB | Calciomercato, ha chiesto la cessione: ‘pericolo’ per Juve e Serie A

Per non perderlo a parametro zero Maldini e Massara potrebbe così offrire il cartellino dell’ex Roma, valutato circa 15-20 milioni di euro, più un conguaglio economico di 20-25 milioni per Demiral. Una possibile operazione last minute che accontenterebbe tutte le parti in causa. Staremo a vedere.