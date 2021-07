Arriva la svolta per il futuro di Arturo Vidal, centrocampista in uscita dall’Inter: nuova pista e offerta in arrivo per il cileno

Temperature elevate nella sede del calciomercato dell’Inter. I nerazzurri hanno detto addio a Dalbert, andato al Cagliari. Sempre dai sardi potrebbe arrivare il colpo Nahitan Nandez a centrocampo: il giocatore vuole fortemente la ‘Beneamata’, che continua a lavorare per cercare di trovare l’accordo definitivo con i rossoblù. Prosegue, inoltre, la caccia al post Hakimi, con Hector Bellerin dell’Arsenal tra i nomi preferiti nella lista di Marotta. I lombardi, però, rimangono concentrati anche sulle cessioni, che saranno fondamentali in questa sessione per cercare di ridare più ossigeno possibile alle casse societarie in estrema difficoltà.

A tal proposito, Marotta e Inzaghi vogliono trovare una nuova sistemazione ad Arturo Vidal. Il cileno, arrivato a Milano lo scorso anno su indicazione di Antonio Conte – suo grande estimatore ai tempi della Juventus -, ha deluso le aspettative e non rientra più nel progetto. A maggior ragione considerando che percepisce a stagione ben 6 milioni di euro netti. Spunta una nuova pista per il suo futuro.

Calciomercato Inter, nuova pista per Vidal: offerta in arrivo

Possibile svolta per Vidal. Stando a quanto riferisce il portale spagnolo ‘Fichajes.net’, il cileno sarebbe finito nel mirino del Flamengo. E non è tutto: i brasiliani pare stiano preparando un’offerta da presentare sul tavolo delle trattative. Affare che potrebbe concretizzarsi a parametro zero, visto che la ‘Beneamata’ starebbe prendendo in considerazione l’ipotesi di rescindere il contratto in scadenza a giugno 2022.

I rossoneri, attualmente impegnati negli ottavi di finale della Copa Libertadores, però potrebbero affondare il colpo solo se riuscissero a proseguire nella competizione. In caso contrario, Vidal dovrà continuare ad ascoltare eventuali offerte. Su di lui resta l’interesse del Marsiglia.