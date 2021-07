L’Inter saluta uno dei suoi giocatori e rende ufficiale la sua cessione: resterà comunque in Serie A nella prossima stagione

L’Inter inizia a sfoltire la rosa e parte da quei giocatori che non rientrerebbero più nel progetto di Simone Inzaghi per la prossima stagione. Uno di questi è Dalbert, che dopo il prestito dello scorso anno al Nizza lascia nuovamente la Milano interista. Infatti in queste ore è arrivata l’ufficialità del suo passaggio in prestito al Cagliari. A comunicarlo è proprio il club sardo con una nota ufficiale che recita: “Il Cagliari Calcio è lieto di annunciare l’acquisto dall’Inter del calciatore Dalbert Henrique Chagas Estevao che arriva in prestito sino al 30 giugno 2022 con diritto di riscatto”.