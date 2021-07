Il Milan, attraverso un comunicato, ha reso noto che all’amministratore delegato, Ivan Gazidis, è stato diagnosticato un tumore

Il Milan deve fare i conti con una pessima notizia. Dopo alcuni controlli medici, all’amministratore delegato rossonero, Ivan Gazidis, è stato diagnosticato un carcinoma alla gola. Il dirigente – arrivato nel 2018 – combatte la malattia con fiducia e rasserena i tifosi sulle sue condizioni, concentrando poi i suoi pensieri sulla prossima stagione.

Come si legge nel comunicato della società, “AC Milan informa tutti i propri sostenitori e gli stakeholder del Club, che al nostro amministratore delegato, Ivan Gazidis, è stato diagnosticato un carcinoma alla gola. Sulla base di una vasta serie di test e accertamenti clinici, prontamente effettuati, i medici prevedono che si riprenderà completamente“.

Il comunicato prosegue con le parole di Gazidis ai tifosi rossoneri: “Certamente, non c’è mai un buon momento per una diagnosi di cancro, ma fortunatamente sembra una forma molto curabile. Sono fiducioso, sulla base di tutti i primi consulti medici, che il tumore sarà trattato con successo, con un completo recupero“. Il dirigente lancia poi un importante messaggio sulla prevenzione: “La mia diagnosi dimostra l’importanza di controlli medici regolari, anche se non si hanno sintomi. Mi sento di incoraggiare veramente tutti a dare priorità alla propria salute e di non sottovalutare la prevenzione“.

L’ultimo messaggio, poi, è per il Milan: “Abbiamo una squadra forte, dentro e fuori dal campo. Ho piena fiducia nella loro capacità di portare avanti il ​​nostro Club nelle prossime settimane. A presto e sempre Forza Milan“.