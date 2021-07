Calciomercato Juventus, i bianconeri potrebbero mettere a segno un colpaccio in attacco: possibile super triangolo con Icardi

In casa Juventus si lavora sotto traccia. I bianconeri hanno dato priorità al centrocampo in questa prima fase di calciomercato estivo e vogliono assicurarsi un rinforzo importante per alzare l’asticella in quella zona di campo. A maggior ragione dopo l’intervento subito da Arthur, che ne avrà per diverso tempo prima di riprendere la massima forma e tornare regolarmente a disposizione. Allegri ha messo in primo piano Manuel Locatelli del Sassuolo: la trattativa, però, non è semplice, con i neroverdi che chiedono per il momento 40 milioni di euro cash e hanno già un accordo economico con l’Arsenal. A vantaggio della ‘Vecchia Signora’, c’è la forte volontà del talento ex Milan di trasferirsi a Torino.

Ma nei pensieri del club non c’è solo la mediana. I piemontesi potrebbero mettere a segno un rinforzo importante in attacco, specialmente se dovesse partire Cristiano Ronaldo. Il futuro del portoghese è ancora in bilico e, se dovesse arrivare la giusta proposta, entrambe le parti prenderebbero seriamente in considerazione l’idea di separarsi con un anno di anticipo rispetto alla scadenza del contratto prevista per giugno 2022. A quel punto, la Juve si getterebbe alla ricerca di un nome di primo spessore per sostituire CR7 e potrebbe prendere vita un rilevante triangolo. Vediamo i dettagli.

Calciomercato Juventus, colpaccio in attacco: maxi-intreccio con Icardi

Occhio al maxi-intreccio per l’attaccante della Juventus. Il Manchester United – stando a quanto riferisce ‘Fichajes.net’ – vorrebbe acquistare un centravanti di peso per la prossima stagione e tra i nomi preferiti ci sarebbe Mauro Icardi del PSG, accostato anche alla Juve. L’eventuale arrivo in Inghilterra dell’argentino, valutato intorno ai 50 milioni di euro, libererebbe Anthony Martial. Il francese potrebbe essere un nome papabile per i bianconeri, valutato più o meno allo stesso prezzo del bomber ex Inter.

Ma non è tutto: con il doppio scenario sopra citato, potrebbe verificarsi anche l’operazione Bernardeschi tra la ‘Vecchia Signora’ e i parigini di Pochettino. L’esterno italiano si è rilanciato a Euro 2020 con la Nazionale sotto la guida di mister Mancini e i piemontesi vorrebbero una cifra intorno ai 20 milioni di euro per salutarlo. Clamoroso triangolo per la Juventus, vedremo se si concretizzerà.