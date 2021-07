La Juventus continua a monitorare la situazione legata al sogno Paul Pogba, conteso dal PSG: arriva la decisione sul rinnovo

La Juventus è pronta a fare fuoco e fiamme in sede di calciomercato. Nel frattempo, la squadra – al netto delle assenze – si è ritrovata questa mattina al J Medical per svolgere gli esami di idoneità e in giornata prenderà il via il raduno bianconero alla Continassa. La società e il tecnico Allegri puntano a rinforzare la rosa a tal punto da tornare subito ai massimi livelli, lasciandosi alle spalle una stagione nel complesso deludente e al di sotto delle aspettative. La priorità sul fronte acquisti è stata data al centrocampo, considerato il reparto più debole della squadra. Si continua a lavorare al colpo Locatelli dal Sassuolo.

Fresco di vittoria all’Europeo con l’Italia di Mancini, il talento ex Milan vuole la ‘Vecchia Signora’ e non prende in considerazione altre possibilità al momento. Potrebbero esserci nuovi sviluppi nei prossimi giorni per l’affare in questione, ma la trattativa non è semplice e per la fumata bianca bisognerà attendere. Nei pensieri dei piemontesi, inoltre, continua ad aleggiare il nome di Paul Pogba. Il club di Agnelli sogna un ritorno del francese in quel di Torino, ma c’è da tenere in considerazione la forte concorrenza del PSG. Il suo contratto con il Manchester United è in scadenza a giugno 2022 e, a tal proposito, arriva un’importante novità.

Calciomercato Juventus, svolta per il rinnovo di Pogba

I Red Devils hanno deciso: Pogba rimarrà anche a scadenza di contratto e non sarà ceduto quest’estate. Lo riporta ‘The Athletic’, secondo cui il club inglese sarebbe intenzionato a proseguire le trattative per il rinnovo anche nella prossima stagione, sicuro di riuscire a convincere la propria stella a prolungare l’accordo in vigore.

Un dettaglio che complica di certo il possibile assalto del PSG, che vivrà una situazione simile in casa propria con Mbappe. Chiaramente, se si verificasse questo scenario, aumenterebbe prepotentemente il rischio di perdita a parametro zero. La Juve eventualmente potrebbe approfittarne, cercando di sfruttare il clamoroso ‘assist’. Juventus-Pogba a zero potrebbe essere una strada percorribile, con il PSG sullo sfondo. Staremo a vedere.