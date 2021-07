Calciomercato Milan, erede Ibrahimovic | Super colpo in Premier League! Tutti i dettagli

Calciomercato Milan: si pensa anche al futuro erede di Ibrahimovic. Super colpo in Premier League: tutte le cifre e i dettagli

Domani sarà il giorno di Olivier Giroud al Milan. Il club rossonero è riuscito a sbloccare l’arrivo dell’esperto centravanti francese dal Chelsea. Il campione del mondo in carica affiancherà Ibrahimovic nell’attacco di Pioli garantendo esperienza e gol per il ritorno del Diavolo in Champions League. In ogni caso, Maldini e Massara devono già pensare all’attacco del futuro e all’erede dei due centravanti, rispettivamente di 39 e 34 anni. In questo senso, un possibile nome per le prossime sessioni di calciomercato potrebbe provenire ancora dalla Premier League. Ecco tutte le cifre e i dettagli. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, ritorno di fiamma per Leao | Scambio in Premier

LEGGI ANCHE >>> ESCLUSIVO Eranio: “Deluso da Donnarumma. Al Milan serve Isco”

Calciomercato Milan, Werner possibile attaccante del futuro | Cifre e dettagli

Un possibile nome per l’attacco del futuro in casa Milan è quello di Timo Werner. Il tedesco ha vinto la Champions League alla sua prima stagione nel Chelsea, ma è mancato nei momenti clou e ha sciupato diverse occasioni importanti tra semifinali col Real Madrid e finale con il Manchester City. L’ex Lipsia ha collezionato ben 15 assist con i ‘Blues’, con solo però 12 gol realizzati. Un rendimento che non ha soddisfatto appieno Roman Abramovich, che sembra pronto a fare follie per Haaland. Il Milan potrebbe così restare alla finestra per il centravanti classe 1996, per un possibile tentativo nella prossima sessione estiva di calciomercato, quando con ogni probabilità Ibrahimovic sarà ai saluti. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, ritorno di fiamma | Spunta il bomber! Tutti i dettagli

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Demiral da piazzare | Nuova idea di scambio

Werner è stato pagato 60 milioni di euro dal Chelsea, ma un’altra stagione sottotono potrebbe abbassare ulteriormente la sua valutazione. Occhi puntati, dunque, anche sul tedesco per l’eredità di Ibra e Giroud.