Si accende lo scontro in casa Juventus tra la società e il giocatore, con il suo futuro ancora tutto da decidere

Il calciomercato estivo entra nel vivo e in casa Juventus la concentrazione è massima per rinforzare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. Uno dei ruoli nei quali i bianconeri continuano a cercare rinforzi è quello del portiere. Infatti dopo l’addio di Gianluigi Buffon la società juventina si è messa al lavoro per trovare un nuovo vice Szczesny per la prossima stagione, con il terzo portiere Pinsoglio che è stato già confermato. Nonostante le ricerche però, la soluzione la Juventus potrebbe averla già in casa, ovvero Mattia Perin.

Il portiere classe 1992 dopo i prestiti al Genoa potrebbe essere la soluzione giusta come secondo. Ma secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’, i piani di Perin sembrerebbero essere ben diversi, poiché l’estremo difensore punterebbe ad avere un ruolo da titolare nella prossima stagione e non vorrebbe un ruolo da riserva. Mentre la società bianconera vedrebbe di buon occhio il fatto di non dover cercare un nuovo secondo del portiere polacco e di averlo in casa. Scontro dunque sulle due visioni, ma la Juventus pone le condizioni per l’addio.

Calciomercato Juventus, futuro Perin: niente prestiti, solo addio

La Juventus cerca di risolvere la questione portiere, con la ricerca di un vice Szczesny per la prossima stagione e il futuro di Perin ancora da decidere. Il portiere ex Genoa vorrebbe avere l’opportunità di essere titolare per far esplodere al meglio il proprio talento, ma la società bianconera lo vedrebbe bene come secondo.

Così, come riportato da ‘Tuttosport’, visto il contratto in scadenza nel 2022, la Juventus sarebbe disposta a far partire il portiere, ma questa volta solo a titolo definitivo, così da non perderlo a parametro zero il prossimo anno. Dunque visioni contrastanti tra Perin e la Juventus che mettono sempre più punti interrogativi sul futuro del portiere.