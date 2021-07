La Roma osserva la situazione di mercato di Mikkel Damsgaard, richiesto dalle big d’Europa

L’Europeo appena terminato ha confermato il livello ormai alto raggiunto da alcuni calciatori ma ha anche messo in evidenza, come spesso accade, il talento di alcuni giovani calciatori che sono riusciti a ritagliarsi uno spazio molto importante. Uno di questi è il giovane classe 2000 danese Mikkel Damsgaard, autore di uno straordinario Europeo chiuso con 2 gol in 5 partite tra cui la fantastica punizione in semifinale contro l’Inghilterra. Anche con la Sampdoria in Serie A era riuscito a mettere in mostra le sue qualità ma a Euro2020 ha avuto la consacrazione definitiva che lo ha portato ad essere uno dei giovani più richiesti sul mercato.

Calciomercato Roma, occhi su Damsgaard | Asta tra le big europee

Le big europee hanno già bussato alla porta del patron della Samp, Massimo Ferrero, ma anche in Serie A non mancano le squadre interessate al giovane talento danese, tra cui la Juventus ma anche la Roma che sembra essere una pretendente concreta. Il club ligure valuta Damsgaard almeno 30 milioni di euro, ma la cifra è destinata ad aumentare visto l’interesse di tanti top club europei e il contratto che lo lega ai blucerchiati fino al 2024. Secondo quanto riportato da ‘Marca’, infatti, si rileva l’interesse anche del Real Madrid.

Tiago Pinto al momento ha altre priorità ma la Roma rimane vigile su Damsgaard anche se presto potrebbe aprirsi una vera e propria asta tra le big europee per il gioiellino danese della Sampdoria. José Mourinho osserva a distanza la situazione, in attesa di poter spingere la società ad un tentativo concreto anche se la concorrenza è agguerrita.