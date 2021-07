Il calciomercato dell’Inter vede uno dei big di Inzaghi sul taccuino di diversi top club: ecco la posizione del club nerazzurro

L’Inter di Inzaghi attende novità importanti dall’attuale sessione di calciomercato. Ha salutato Hakimi, finito al PSG, e la società meneghina sta già valutando i diversi nomi pronti a raccogliere l’eredità dell’ex Real. La priorità della dirigenza nerazzurra rimane però anche quella di trattenere i big che, ad Euro 2020, hanno vissuto settimane assolutamente positive. Lukaku con il Belgio fino agli azzurri di Roberto Mancini, con un nome in particolare finito sulla bocca di tutti. Si tratta di Nicolò Barella, in scadenza il 30 giugno 2024 e attestatosi tra i migliori centrocampisti d’Europa. Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, dopo essere arrivato a Milano per circa 40 milioni di euro dal Cagliari, adesso la valutazione del gioiello sardo è aumentata considerevolmente. Servirebbero almeno 60 milioni di euro per strappare Barella all’Inter, anche se la posizione della società di Steven Zhang appare chiara, cristallina.

Calciomercato Inter, intrigo Barella: la scelta dell’Inter

Barella non si muove, è un perno imprescindibile per il futuro della squadra di Inzaghi e non viene presa in considerazione una possibile cessione del classe 1997.

Il giocatore aspetta rinnovo e adeguamento contrattuale che l’ad Marotta sembra ben disposto a riservare, accontentando le richieste del giocatore.

Al momento Barella guadagna 2,5 milioni di euro ma il suo nuovo contratto si baserà su cifre decisamente più ricche.