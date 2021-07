Calciomercato Milan, si fa sul serio per Insigne | Il piano

Calciomercato Milan, rossoneri che provano il colpaccio Insigne: la strategia per arrivare al capitano del Napoli

In molti tra gli azzurri della Nazionale, protagonisti a Euro 2020, sono finiti sotto l’occhio del ciclone per quanto riguarda il calciomercato. Futuro incerto, tra gli altri, anche per Lorenzo Insigne, che al termine del torneo e al rientro dalle vacanze dovrà discutere la sua situazione con il Napoli. Contratto in scadenza nel 2022 e negoziati per il rinnovo tutti da giocare: De Laurentiis propone un ribasso rispetto al suo ingaggio attuale da 4,6 milioni di euro, le dichiarazioni del presidente partenopeo e anche di Spalletti tengono tutto aperto, compreso un possibile addio.

Calciomercato Milan, assalto a Insigne: il ‘tesoretto’ da tre cessioni

Fa sul serio il Milan, che culla l’idea da tempo e adesso vede spiragli concreti. Con un contratto in scadenza tra un anno, la cifra con cui acquistare il capitano del Napoli potrebbe essere abbordabile e quantificabile al massimo in 40 milioni di euro. Una cifra che i rossoneri potrebbero raggranellare da tre cessioni in programma.

Sul fronte offensivo, a salutare Milanello potrebbero essere i vari Rafael Leao, Samuel Castillejo e Jens-Petter Hauge. Tutti e tre non hanno convinto, specialmente il portoghese da cui il Milan si attendeva tanto. Adesso, è il momento di salutarsi e con questi tre addii provare a ripartire con un grandissimo colpo.