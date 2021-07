L’Inter lavora al rinnovo di Lautaro Martinez, così da blindarlo e sottrarlo agli occhi dei top club: la richiesta dell’argentino

Termina la stagione anche per il bomber Lautaro Martinez, che ha alzato al cielo la Copa America con l’Argentina, trionfando in finale contro il Brasile. Mentre ‘El Toro’ inizia un periodo di meritata vacanza, il suo entourage continua a trattare con l’Inter per il rinnovo di contratto. Nonostante la scadenza sia fissata al 2023, i nerazzurri vorrebbero blindare l’argentino per cercare di toglierlo dal mirino delle big europee.

Nonostante la permanenza sembrerebbe essere la volontà di entrambe le parti, al momento continua a esserci distanza tra le due parti. Infatti, secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’, la permanenza sembrerebbe essere più probabile di un eventuale rinnovo di contrato attualmente. La condizione per il rinnovo sarebbe ovviamente un aumento d’ingaggio rispetto ai 3 milioni più bonus percepiti al momento. Vorrebbe raggiungere il compagno di squadra.

Calciomercato Inter, Lautaro chiede l’aumento d’ingaggio: richiesta di arrivare a Lukaku

Tra l’Inter e Lautaro Martinez continua a esserci distanza sul rinnovo di contratto. Questo scadrà nel 2023, ma per evitare brutte sorprese i punterebbero al rinnovo, ma l’argentino da parte sua punterebbe anche a un aumento d’ingaggio. L’idea dell’entourage dell’attaccante infatti sarebbe quella di raggiungere quanto percepito da Romelu Lukaku.

Attualmente Lautaro percepisce 3 milioni più bonus, ma vorrebbe avvicinarsi ai 7,5 che percepisce il gigante belga. Nel frattempo, con il rinnovo in stand-by, l’Inter continua a rimanere ferma sui 90 milioni di euro di valutazione del cartellino dell’argentino, cifra attualmente irraggiungibile per tutti i top club che hanno messo gli occhi su di lui. Dunque lo scenario più probabile al momento sembrerebbe essere una permanenza senza rinnovo, ma tutto può ancora succedere da qui alla fine della sessione estiva di calciomercato.