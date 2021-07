Jorginho è stato uno dei protagonisti dell’Italia campione d’Europa. Dopo la Champions League vinta, ecco un nuovo successo

Un giocatore ormai maturo. Jorginho, centrocampista del Chelsea e della Nazionale italiana, ha conquistato l’Europeo dopo la vittoria della Champions League con i “Blues”. Un doppio successo clamoroso per l’ex giocatore del Napoli, che è diventato grande proprio in Serie A. Un metronomo perfetto capace di migliorare anche nella fase di interdizione lavorando alla grande nelle due fasi di gioco. Ora la crescita di Jorginho è sotto agli occhi di tutti e la sua valutazione sfiora cifre incredibili.

Calciomercato, la valutazione di Jorginho sfiora i cento milioni

Il centrocampista italo-brasiliano è diventato il titolare inamovibile della spedizione azzurra. Jorginho è stato sempre schierato da Roberto Mancini affidandogli le chiavi della Nazionale italiana. In passato il giocatore del Chelsea è stato anche criticato per il suo stile di gioco, che veniva giudicato inconcludente. Alla fine l’ex Napoli è stato capace di un doppio successo in pochi mesi: ora sogna anche il Pallone d’Oro ma non sarà così facile vista la concorrenza agguerrita con Messi. La sua valutazione ora sfiora davvero i 100 milioni di euro.

Sulle sue tracce c’è stato a lungo anche la Juventus, che ci ha provato quando siedeva in panchina Maurizio Sarri. Così anche Antonio Conte ha chiesto informazioni, ma alla fine lo stesso Jorginho è contento di vivere un’esperienza incredibile con il Chelsea, che l’ha aiutato a crescere per un ritmo diverso di calcio.

Il suo futuro resta ancora in bilico: dopo l’Europeo in tanti chiederanno ancora informazioni per il metronomo della Nazionale italiana, che sarà sicuramente protagonista anche ai prossimi Mondiali con la maglia azzurra.