Il capitano dell’Inter, Samir Handanovic, ha rilasciato un’intervista dopo i primi giorni di raduno: il suo pensiero sulla Serie A e l’arrivo di Inzaghi

La stagione dell’Inter è ufficialmente iniziata. La squadra nerazzurra si è ritrovata nel centro sportivo per iniziare a preparare il nuovo campionato. Tante novità ad Appiano, a partire dall’allenatore: l’addio di Antonio Conte ha portato Simone Inzaghi a Milano. L’ex Lazio ritrova alcuni suoi ex giocatori (vedi De Vrij), ma anche compagni di squadra come Samir Handanovic, capitano dell’Inter.

Il portiere dell’Inter approccia la nuova stagione con un solo anno di contratto sulle spalle, ma la voglia di chiudere al meglio la sua splendida carriera in nerazzurro. Handanovic, ai microfoni di ‘Inter TV’, fa un bilancio tra la stagione passata e il prossimo futuro: “Le sensazioni sono bellissime dopo la vittoria del campionato, ma questo è il passato. Adesso abbiamo uno scudetto da difendere, per me sarà il campionato più equilibrato degli ultimi dieci anni, ci sono almeno cinque pretendenti e tanti nuovi allenatori affascinanti”.

Un pensiero, poi, va anche ad Inzaghi, con cui ha condiviso lo spogliatoio ai tempi della Lazio: “Mi ricordo l’esperienza alla Lazio anche se ero giovane: c’erano tanti giocatori che ora sono diventati allenatori o direttori sportivi. Ho imparato tanto: Inzaghi, Peruzzi, Tare, Liverani, Oddo, Di Canio, Ballotta… È stato bello condividere quell’esperienza con loro“.

Inter, le parole di Handanovic al raduno

Poi sull’allenatore aggiunge: “Inzaghi aveva un ottimo rapporto con i giovani. Quello che possiamo fare noi giocatori da oggi per aiutare il mister è sicuramente quello di fare del nostro meglio, ogni giorno”. D’altronde, come dice Handanovic, “Siamo forti e dobbiamo puntare su tutti”.