Si avvicina la finale di ‘Euro 2020’, ma in Nazionale preoccupa il focolaio Covid: colpito il giornalista Rai, Rimedio, e i tifosi chiedono Pizzul al suo posto

Gli Europei volgono al termine ed i tifosi aspettano con trepidazione la finale di Wembley tra Italia ed Inghilterra, in programma domenica 11 luglio alle ore 21:00. Il ct, Roberto Mancini, prepara con dedizione la sfida, ma a destare preoccupazione è soprattutto quanto sta accadendo intorno al gruppo azzurro. Un focolaio Covid si è infatti generato all’interno di Coverciano, colpendo alcuni giornalisti vicini al gruppo nazionale.

Tra le persone risultate positive al Coronavirus figura anche Alberto Rimedio, telecronista Rai. La malattia non gli consentirà di commentare l’attesa finale, con l’emittente che dovrà sostituirlo. La notizia ha immancabilmente raggiunto i social e, su ‘Twitter’, in poche ore ha preso piede l’hashtag #VoglioPizzul. I tifosi azzurri sognano il ritorno dello storico commentatore in una notte magica.

Bruno Pizzul! Date a Bruno Pizzul la telecronaca di Inghilterra-Italia!

Eviterete faide a @RaiSport per sostituire Rimedio e darete un’altra possibilità a Brunone di portare a casa il trofeo che gli manca!

Se condividi, usa anche tu l’hashtag #vogliopizzul#9luglio pic.twitter.com/xZtx3JZJ3Q — Luca Bottura (@bravimabasta) July 9, 2021

Italia-Inghilterra, i tifosi vogliono Pizzul in Rai

Il giornalista, famoso per il suo linguaggio particolare, è molto amato dal pubblico e chissà se la sua candidatura verrà presa in considerazione. L’idea è stata lanciata, in attesa della decisione ufficiale della Rai. Diversi anche i personaggi pubblici che hanno sposato la causa, come testimoniano alcuni tweet.