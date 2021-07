Calciomercato Juventus e Inter, occasione Pedro | Mourinho lo fa fuori

Lo spagnolo Pedro è stato fatto fuori da Mourinho per il ritiro della Roma: diventa un’occasione di mercato per Juventus e Inter

E’ iniziata l’avventura di José Mourinho sulla panchina della Roma, che ieri ha tenuto la prima conferenza stampa. Una presentazione che ha fatto, come sempre, discutere. Il tecnico portoghese è intenzionato a portare la squadra giallorossa ai massimi livelli del calcio italiano nel periodo della sua permanenza. L’idea, infatti, sarebbe quella di vincere entro tre anni. Ieri è stata diramata la lista delle convocazioni per il raduno della Roma e ci sono state alcune esclusioni eccellenti. Tra queste, quella dello spagnolo Pedro.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, altra delusione in arrivo | Contatti col PSG

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, scambio in Germania firmato Raiola | I dettagli

Roma, Pedro si offre a Juventus e Inter

Lo scarso rendimento della prima stagione di Pedro in maglia giallorossa, ha portato Mourinho alla non convocazione per il ritiro. I piani dello Special One sono evidentemente altri, nonostante lo spagnolo abbia giocato molto con Fonseca. Ma le cose devono cambiare ed è così che l’esterno offensivo spagnolo potrebbe offrirsi ancora in Serie A. Specialmente a Juventus e Inter, che si troverebbero in squadra un profilo d’esperienza.

Pedro arriverebbe anche a basso costo, visto che si tratta di un classe ’87 nonostante sia in scadenza di contratto nel 2023. Non rientra nei piani della Roma e visto che Juventus e Inter hanno problemi economici, si offrirebbe per ‘dare una mano’ dopo che Mou lo ha messo alla porta.