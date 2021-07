Sembrava tutto fatto per il colpo in entrata in casa Milan sul calciomercato, ma l’operazione voluta da Maldini potrebbe improvvisamente bloccarsi. I dettagli sulla trattativa

Il Milan deve lavorare sul calciomercato, alla ricerca di soluzioni adatte per rinforzare la sua rosa. I rossoneri pianificano grandi mosse a centrocampo, dopo mesi in cui le difficoltà non sono mancate in sede di trattativa. Il Milan, infatti, ha perso uomini cruciali per Stefano Pioli, su tutti Gianluigi Donnarumma e Hakan Calhanoglu.

Se per il portiere il rinnovo è parso sempre molto complicato, quella relativa al trequartista turco è parsa come una vera e propria doccia fredda. Dopo il trasferimento del turco all’Inter, il Milan dovrà passare al contrattacco e cerca di rinforzare, in particolare, proprio quella zona di campo. Diversi profili restano in primo piano, da Isco a Ziyech, ma i rossoneri in primis sono concentrati sul futuro di Brahim Diaz. Il trequartista non è stato un titolarissimo inamovibile per Pioli, ma quando chiamato in causa ha sempre fatto bene. Ora, però, potrebbe arrivare una svolta inattesa per il suo futuro.

Calciomercato Milan, si complica l’affare Brahim Diaz: svolta inattesa da Ancelotti

Il Milan sembrava veramente a un passo per la definizione dell’affare Diaz con il Real Madrid. Ora, però, secondo quanto riportano dalla Spagna, tutto sembra essere cambiato per il trequartista spagnolo. I Blancos, infatti, avrebbero bloccato il trasferimento di Brahim Diaz al Milan, nonostante la trattativa fosse ormai in stato avanzato. Ancelotti, infatti, avrebbe deciso di tenerlo in rosa, viste le difficoltà nell’ingaggio di nuovi calciatori. Si ritiene che Diaz possa essere un elemento importante nello scacchiere di Ancelotti. Si tratterebbe di una risorsa importante durante la stagione, considerate le condizioni precarie di Hazard.