Si è da poco concluso il match tra Inghilterra e Danimarca, valido per la semifinale di Euro 2020: Southgate in finale, il tabellino

Non ci sono più dubbi: la finale di Euro 2020 sarà Italia-Inghilterra. La semifinale con la Danimarca ha dato il suo verdetto definitivo, al termine di un match molto lungo. Non sono bastati, infatti, anche in questo caso i 90 minuti regolamentari per decretare un vincitore. Partita in salita sin dai primi minuti per gli uomini di Southgate, padroni di casa nella meravigliosa cornice di Wembley, andati in svantaggio al 30′ del primo tempo dopo un gran gol di Damsgaard su punizione.

Neanche dieci minuti, però, e arriva il pareggio inglese con l’autogol di Kjaer. A deciderla il solito Harry Kane nel primo tempo supplementare. L’arbitro assegna agli inglesi un rigore dopo un contatto dubbio tra Maehle e Sterling in area: il centravanti del Tottenham lo sbaglia, ma sulla ribattuta punisce Schmeichel. L’Inghilterra supera l’ultimo ostacolo prima della finale e ora si deciderà tutto nel match in casa con l’Italia in programma domenica 11 luglio alle ore 21:00.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Juventus e Inter, colpo di scena | Offerto Griezmann

Di seguito il tabellino dell’incontro.

Inghilterra-Danimarca 2-1 (d.t.s.)

30′ Damsgaard (D), 39′ aut. Kjaer (I), 104′ Kane (I)