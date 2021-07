Calciomercato, il Tottenham vira con forza su Dusan Vlahovic: Milan e Juventus rischiano la beffa per il serbo

Giovane, di talento e dal futuro assicurato: Dusan Vlahovic è uno dei giovani più interessanti della next-gen europea, con la Fiorentina che se lo coccola in vista di un mercato rovente. D’altronde, il nome del 2000 serbo è finito sui taccuini dei principali top club continentali. Soprattutto in Italia, dove Milan e Juventus non hanno mai nascosto il rispettivo interesse per lui. Ad oggi, però, solo i rossoneri avrebbero presentato un’offerta ufficiale, con Atletico Madrid e Tottenham.

Lo stesso Tottenham che, adesso, sarebbe pronto ad affondare il colpo per Dusan Vlahovic, individuato da Paratici come l’erede perfetto per raccogliere la legacy di Harry Kane. Secondo quanto riportato da ‘Repubblica.it’, gli Spurs avrebbero stretto la short-list al nome dell’attaccante serbo e starebbero attendendo la fine degli Europei per piazzare la stoccata definitiva. La Fiorentina valuta il proprio gioiellino oltre i 45-50 milioni di euro e proverà a resistere agli attacchi della Premier League, sino al limite consentito dalla logica.

Calciomercato, Tottenham forte su Vlahovic: Milan e Juventus beffate

Ragion per cui, attenzione a quello che potrebbe accadere nelle prossime settimane. Nonostante la volontà ferma della società viola di trattenere Vlahovic per (almeno) un’altra stagione, il rinnovo dell’attaccante serbo continua a non decollare. Segnali di incoraggiamento, dunque, per il Tottenham di Paratici, un po’ meno per Milan e Juventus. I due club nostrani rischiano la beffa, con la Premier League che pregusta già il grande colpo. Dopo l’Europeo, il mercato darà i suoi verdetti.