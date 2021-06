Calciomercato, intrigo Ronaldo | La Juventus 'chiama' Dybala!

La Juventus ha deciso di non aspettare più Cristiano Ronaldo e di procedere con la trattativa per il rinnovo di Dybala

La Juventus è alle prese con diverse questioni da risolvere, soprattutto nel reparto offensivo. Il ritorno di Massimiliano Allegri ha alzato il livello delle aspettative, per ritornare a vincere il campionato ci sarà bisogno sia di rinforzi, sia del rilancio di alcuni calciatori già presenti in rosa. C’è da sciogliere il nodo Cristiano Ronaldo, attualmente capocannoniere di Euro 2020 e con il contratto in scadenza nel 2022. Così come Paulo Dybala. L’argentino ha giocato la sua peggior stagione in maglia bianconera e potrebbe andar via, soprattutto se non dovesse rinnovare. Ma in questo senso emergono delle novità importanti.

Juventus, il punto sul rinnovo di Dybala

Secondo quanto riferito dal ‘Corriere di Torino‘, la Juventus proporrà il rinnovo del contratto a Paulo Dybala. Non si aspetterà più di capire cosa farà Cristiano Ronaldo, che indubbiamente influenzerà questa sessione di mercato. Il rinnovo de ‘La Joya‘ è una priorità per la Juve di Allegri e Cherubini, il quale proporrà il rinnovo all’agente Jorge Antun. Una mossa che metterebbe la parola fine alle tanti voci che vedevano l’argentino lontano da Torino, una ‘tranquillità’ che potrebbe giovargli anche in campo.