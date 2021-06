Sono troppi i 150 milioni per il campioncino del Borussia Dortmund per la Juventus, che rimane ‘fregata’ per il calciomercato estivo

È lui, è Erling Haaland l’uomo del calciomercato, quello su cui tutte hanno fatto un pensierino e che, visto e considerato il prezzo fissato dal Borussia Dortmund, hanno preferito lasciar perdere, dato che dall’anno prossimo entrerà in ballo la clausola rescissoria da 75 milioni di euro. Anche la Juventus era tra quelle che si era fatta avanti per il ventenne norvegese, capocannoniere dell’ultima edizione della Champions League con 10 gol fatti e autore, ovviamente, di una magnifica stagione in Bundesliga. Giovane è giovane, forte è forte, adatto pure: sì, sarebbe stato un ottimo rinforzo per l’attacco di Massimiliano Allegri.

Ma dal ‘Daily Star’ ne sono certi: l’attaccante dei gialloneri è in dirittura d’arrivo a Londra, sponda Chelsea. Il patron Roman Abramovich, dicono dal tabloid inglese, avrebbe presentato ai tedeschi un’offerta da 150 milioni di euro per il campioncino, a cui difficilmente potranno dire di no, anche perché il costo del cartellino della prima punta si aggira proprio su quelle cifre. Assieme a Haaland, però, i Blues vorrebbero anche un suo compagno di squadra: il centrale diciassettenne Jude Bellingham, che oltre a essersi messo in mostra con il suo club, lo sta facendo anche con la maglia dell’Inghilterra in questi Europei.

Calciomercato, Abramovich prepara la doppia offerta | Che beffa per la Juventus

Se non bastassero i 150 milioni per Haaland, troppo costoso per la Juventus, dicevamo, dal Chelsea hanno messo sul piatto altri 70 milioni per accaparrarsi anche le prestazioni del centrale inglese Bellingham. Spese folli, quelle di Abramovich, che richiederanno, per forza di cose, anche delle cessioni.

E quindi, a Londra, con le valigie in mano ce ne sono un bel po’: Timo Werner, Hakim Ziyech, Christian Pulisic, Tammy Abraham o Mateo Kovacic. Questi sono i nomi dei possibili partenti, il secondo uno degli obiettivi di calciomercato del Milan, che potrebbe continuare a fare affari con i Blues dopo l’acquisto a titolo definitivo di Tomori. E sì, ci sarebbe anche Olivier Giroud da strappare agli inglesi.