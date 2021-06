Il calciatore dell’Udinese piace a tanti top club. Finalmente si sblocca la trattativa con la top europea: De Paul verso la Spagna

Dal suo arrivo in Italia, a Udine, nel 2016, Rodrigo De Paul ha attirato su di sè i riflettori di importanti club italiani ed europei. Il trequartista ha confermato anche in questa stagione di poter ambire a qualcosa di più importante dell’Udinese, club che è stato fondamentale per la sua crescita. Per l’argentino è tempo ora di spiccare il volo e cambiare casacca, di lottare per nuovi colori e per trofei importanti. E’ stato a lungo corteggiato dal Milan, ma si vociferava anche di un interesse da parte del Napoli. E invece il futuro del centrocampista offensivo bianconero non sarà in Italia, ma in Spagna. Secondo quanto rivelato da Calciomercato.it, infatti, sarebbe in chiusura l’affare con l’Atletico Madrid.

De Paul, ci siamo: ecco l’Atletico Madrid

Insomma, De Paul sarebbe pronto a lasciare l’Udinese dopo 5 anni. Nulla da fare per il Milan e per le altre big della Serie A che lo avevano messo nel mirino: il suo futuro è a Madrid, all’Atletico. Le parti sarebbero vicinissime alla chiusura e si starebbe trattando ancora in queste ore. I ‘Colchoneros’ vorrebbero inserire qualche contropartita nell’affare, ma i friulani non gradirebbero questa opzione (il 25% del valore della cessione andrà agli ex club del calciatore). Tra stasera e domani ore intense, dunque, per chiudere e trovare la quadra definitiva per la fumata bianca.

L’affare dovrebbe chiudersi per una cifra vicina ai 35 milioni di euro, con l’Udinese che avrebbe voluto ricavare invece 40 milioni. De Paul avrebbe già parlato con Simeone e sarebbe pronto a sposare il nuovo progetto.