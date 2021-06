L’Inter valuta le mosse per il prossimo calciomercato e non è da escludere un doppio addio importante: assalto del Barcellona

È stata un’annata importante quella vissuta dall’Inter, che dopo undici anni è tornata a vincere il campionato di Serie A grazie a una cavalcata importante. Tra i protagonisti nerazzurri c’è sicuramente Nicolò Barella, che ha continuato il suo percorso di crescita iniziato ed è stato uno dei trascinatori della compagine di Milano.

Il calciatore classe 1997 ha impressionato tutti in questi mesi e per questo motivo ha attirato anche le attenzioni delle grandi squadre. Secondo quanto riportato dal portale spagnolo ‘Fichajes.net’, sulle sue tracce ci sarebbe anche il Barcellona che vorrebbe rinforzare il centrocampo con il giovane italiano.

Calciomercato Inter, scambio tre per due con il Barcellona: assalto a Lautaro e Barella

Barella potrebbe non essere l’unico elemento seguito dal club ‘Blaugrana’, ma sulle loro tracce potrebbe esserci nuovamente Lautaro Martinez, per il quale già un anno fa c’erano stati contatti continui. Ora il Barcellona avrebbe già pronta la mossa per provare a strappare entrambi i calciatori.

Il club spagnolo potrebbe fare un tentativo di scambio mettendo sul piatto tre calciatori per i due appena menzionati. Il presidente Laporta potrebbe cedere Emerson Royal, valutato 25 milioni, Pjanic che costa 25 e Griezmann che vale circa 70 milioni. Questi tre con l’aggiunta di 10 milioni raggiungerebbero la cifra per avere Lautaro (70 milioni) e Barella (60 milioni) per un totale di 130 milioni di euro.

Un’operazione comunque complicata visto che ci sarebbero ben cinque calciatori coinvolti, ma il Barcellona può comunque fare un tentativo.